8. April 2018, 22:02 Uhr Wandel Melancholie allerorten

Beschäftigte erinnern an die Geschichte der Haarer Klinik

Der Abschied ist vielen am Ende schwer gefallen. Es war eben nicht damit getan, die Kisten zu packen und zu gehen. Viele Pflegekräfte, Ärzte und andere Beschäftigte des Isar-Amper-Klinikums haben Jahre und Jahrzehnte in den Jugendstilgebäuden gearbeitet, die der Bezirk Oberbayern verkauft hat. Am 25. Januar ist die letzte Station aus dem größten Gebäude, das wie ein gewaltiges Schiff im Zentrum des künftigen Wohngebiets liegt, ausgezogen. Im Februar gab es in Haus 61 DE noch eine Abschiedsfeier. Die Erste Allgemeine Forensikband spielte auf. Man saß an Biertischen zusammen und sprach über früher. Manche sollen dabei doch recht melancholisch gestimmt gewesen sein.

Es ging nach dem Verkauf an Investoren, die einen Wohnpark schaffen werden, auch tatsächlich eine Ära vorbei. Mehr als 100 Jahre lang waren die repräsentativen, im Jugendstil errichteten Gebäude Klinik. In der Mitarbeiterzeitung des Klinikums blicken Beschäftigte auf die Zeit zurück. Sie berichten vom Flair des Areals, von Fachbereichsfesten, jährlichen Gartenkonzerten und geben Zeugnis von der Verbundenheit mit den unter Denkmalschutz stehenden Häusern. Dass diese in der NS-Zeit Schauplatz schrecklicher Patientenmorde waren, wurde dabei nicht vergessen.

Seit dem Auszug der letzten Patienten hat die Bautätigkeit auf dem früheren Klinikareal zwischen Vockestraße und Leibstraße deutlich Fahrt aufgenommen. Allerdings spielt sich noch alles außerhalb der Bestandsgebäude ab. Denn mehrere Bauanträge von Investoren, die beginnen wollen, die ehemaligen Klinikbauten in Wohngebäude umzuwandeln, wurden vom Gemeinderat zuletzt zurückgestellt. Voraussetzung für einen Baubeginn dort ist, dass die Erschließung durch Kanal und Wasser durch die Bayerngrund GmbH gewährleistet ist. Das ist derzeit noch nicht gegeben. Die Bauträger wurden vertröstet.