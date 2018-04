22. April 2018, 21:59 Uhr Vortrag Des Wanderns Lust

Unterwegs zu sein bedeutete bis zum 19. Jahrhundert meist, ein Leben als Vagabund, Landstreicher oder Flüchtling zu führen. Das bewusste, freiwillige Gehen indes ist eine Erscheinung, die sich seither als Bewegung um der körperlichen Erfahrung in der Natur willen etabliert hat. Um das Wandern geht es in dem Vortrag des Volkskundlers Friedemann Schmoll von der Universität Jena an diesem Dienstag, 24. April, im Alpinen Museum an der Praterinsel 5. Die Veranstaltung mit dem Titel "Aufbrechen im aufrechten Gang - Streifzüge durch die Geschichte des Wanderns" beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintrit ist frei.