10. Juli 2018, 21:56 Uhr Verlosung Petticoat und Rock 'n' Roll

Das Rock 'n' Roll-Musical "A Spider Murphy Story" mit den Hits der Münchner Kultband Spider Murphy Gang ist von Dienstag, 31. Juli, bis Sonntag, 5. August, im Prinzregententheater in München zu sehen. Gründungsmitglied Günther Sigl und seine Mitstreiter feiern in diesem Jahr ihr 40. Bühnenjubiläum. Mit Titeln wie "Skandal im Sperrbezirk" oder "Schickeria" eroberte die Band von den späten Siebzigerjahren an die Charts und füllt auch heute noch die Konzertsäle. Mit diesen Songs haben Matthias Straub und Rüdiger Eisenhauer nun ein Musical geschrieben, das das Lebensgefühl der Sechzigerjahre auf die Bühne holt und die Zuschauer in eine Zeit entführt, in der die Frauen noch Petticoat trugen und alles irgendwie Rock 'n' Roll war. Das Musical spielt in einem Diner namens "Spider Murphy", irgendwo zwischen München und Rosenheim gelegen. Er ist Treffpunkt der Teenager zum Musikhören, Tanzen und Pläneschmieden. Wer jeweils zwei Karten für die Premiere am Dienstag, 31. Juli, 20 Uhr, gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 11. Juli, in der Zeit von 11.10 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Welches Jubiläum feiert die Spider Murphy Gang in diesem Jahr? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Karten gibt es unter Telefon 089/93 60 93 oder www.muenchenevent.de