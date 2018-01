2. Januar 2018, 21:59 Uhr Verlosung Kulinarische Unterhaltung









Feedback

Von kur, München

"Schnell mal was Gutes". Wie der Titel vermuten lässt, geht es in Alexander Herrmanns neuer Show um die schnelle Zubereitung von einfachen Gerichten, die trotzdem frisch sind und lecker schmecken. Mittlerweile greifen immer weniger Menschen noch regelmäßig selbst zum Kochlöffel. Wie kann man also mit wenig Aufwand trotzdem Gutes zubereiten? Hierzu verrät der Franke Herrmann in seinem Bühnenprogramm am 28. und 29. Mai im Circus Krone viele Tipps und Tricks aus der eigenen Sterneküche, die sich aber ebenso gut am heimischen Herd umsetzen lassen. Während Alexander Herrmann also seine Geheimnisse preisgibt, wird er von einem DJ mit Musik und Showeinlagen durch den Abend begleitet. Dabei werden alle Handgriffe des Sternekochs live auf einer Großbildleinwand übertragen, so verpassen auch die Zuschauer in den hinteren Reihen keinen seiner kleinen Kniffe. Wer jeweils zwei Karten für die Vorstellung am Montag, 28. Mai, 20 Uhr, im Circus Krone gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 3. Januar, in der Zeit von 11.10 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-109 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Wie heißt der Entertainer und Sternekoch? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Tickets gibt es unter www.s-promotion.de und an allen bekannten Vorverkaufstellen. Tickethotline: 06073-722 740.