3. April 2018, 21:50 Uhr Verkehr Staatsstraße wegen Baustelle gesperrt

Wegen der Verlegung einer Fernwärmeleitung im Auftrag der Geothermie Unterhaching wird die Tölzer Straße in Unterhaching von Montag bis Donnerstag, 9. bis 12. April, partiell gesperrt. So ist die Staatsstraße zwischen der Einmündung der Hauptstraße und der Einmündung Angerweg nicht befahrbar. Wie das Landratsamt mitteilt, wird der Verkehr über die Tegernseer Landstraße, den Oberweg und weiter über die Ottobrunner Straße sowie sinngemäß umgekehrt umgeleitet. Die Linienbusse der Linie 224 werden ebenfalls umgeleitet. Die Haltestelle Postweg entfällt in der Zeit in beiden Fahrtrichtungen. Fahrgäste werden weiters gebeten, auf die Informationen des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) zu achten. Auch in den Wochen darauf ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen. So ist die Tölzer Straße wegen weiterer Arbeiten in der Zeit von Donnerstag, 13. April, bis circa 4. Mai die Tölzer Straße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird dann mittels Baustellenampel wechselseitig durch die Arbeitsstelle geleitet.