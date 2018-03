18. März 2018, 22:00 Uhr Verkehr B 471 könnte Bus-Trasse werden

Bürgermeister für ÖPNV-Ausbau, sollte Autobahnparallele kommen

Von Stefan Galler, Landkreis

Einen interessanten Vorschlag zur verkehrlichen Entlastung ihrer Ortskerne haben die Bürgermeister Werner van der Weck (Feldkirchen), Klaus Korneder (Grasbrunn), Gabriele Müller (Haar) und Edwin Klostermeier (Putzbrunn) dem Sachgebiet Mobilitätsplanung des Landratsamts München unterbreitet. In einer gemeinsamen Pressemitteilung nahmen die vier Rathauschefs Bezug auf den Beschluss des Landkreises aus dem vergangenen November, eine Machbarkeitsstudie für eine Autobahnparallele an der A 99 zwischen Aschheim und Hohenbrunn in Auftrag zu geben und forderten, dass "denkbare öffentliche Verkehrs- und Radwegebeziehungen" in diese Untersuchung mit einzubeziehen seien.

Konkret wollen die vier Gemeinden erreichen, dass im Falle einer Realisierung dieser Autobahnparallele Maßnahmen ergriffen werden, um "den Individualverkehr aus unseren Ortschaften zu verbannen". Und genau dafür haben die Verwaltungschefs einen praxisnahen Vorschlag: Sie wollen die bestehende Trasse der B 471 "ganz oder zumindest vorrangig" dem öffentlichen Personennahverkehr und dem Radwegeverkehr zur Verfügung stellen.

Eine einfache Übertragung der B 471 auf die zu bauende Autobahnparallele würde das Problem des Durchgangsverkehrs nicht lösen, betonen die Bürgermeister. Eine Linderung könne nur eintreten, wenn man verschiedene Maßnahmen "Hand in Hand" wirken lasse, etwa eine neue Straße außerhalb der Orte und eine gleichzeitige Stärkung des ÖPNV. So würde sich, das betonen Müller, Klostermeier, Korneder und van der Weck, eine Trassierung, etwa für schienengebundene Fahrzeuge oder Bus-Schnellspuren auf der bisherigen B 471 geradezu anbieten. "Seit Langem wird von Tangentialen im Landkreis München gesprochen. Dadurch ließen sich die zeit- und nervenaufwendigen Umwege über die Stadt München häufig vermeiden", heißt es in dem Schriftstück. Man sehe den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie mit Interesse entgegen.