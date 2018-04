5. April 2018, 21:53 Uhr Veranstaltung Orientierung im Bücher-Dschungel

Lust aufs Lesen machen und Orientierung im Dschungel neuer Bücher bieten - die renommierte Rundfunkmoderatorin und Literaturexpertin Cornelia Zetsche stellt am Dienstag, 10. April, in der Gemeindebibliothek Ottobrunn aktuelle "Bestseller und Entdeckungen" vor. Musikalisch begleitet vom Gitarristen und Komponisten Ardhi Engl bringt sie frisch von der Leipziger Buchmesse ihre Lektüreempfehlungen mit. Jeder Besucher erhält zudem eine Liste mit den empfohlenen Titeln. Die Buchhandlung Kempter bietet auf ihrem Büchertisch die besprochenen Titel zum Verkauf an. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es in der Bibliothek, an der Theaterkasse im Wolf-Ferrari-Haus und über www.wfh-ottobrunn.de.