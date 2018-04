4. April 2018, 21:48 Uhr Veranstaltung Gespenstische Vorkommnisse

Das Musical "Ritter Rost und das Gespenst" bietet Unterhaltung für Groß und Klein

Das Dasein eines Ritters ist keine Freizeitgestaltung. Denn alle sieben Jahre gilt es ein Turnier zu gewinnen, um dem Status eines königlichen Ritters auch weiterhin gerecht zu werden. Dieser Aufgabe muss sich auch Ritter Rost stellen. Deshalb lädt er zu einem Ritter-Turnier auf seine Burg ein, die von dem hauseigenen Drachen und einem obdachlosen Gespenst munter bespielt wird. Wie sich diese Vorkommnisse mit dem Turnier-Plan vertragen, davon erzählt das Musical "Ritter Rost und das Gespenst", das an diesem Sonntag, 8. April, im Kulturellen Gebäude, Münchner Straße 8, in Aschheim aufgeführt wird. Die Vorstellung des Hamburger Ensembles "Leuchtende Augen" beginnt um 15 Uhr und ist für Kinder von fünf Jahren an geeignet.