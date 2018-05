2. Mai 2018, 21:50 Uhr Unterschleißheim Unterschleißheims CSU fordert Bus zur U 2

Eine direktere Anbindung Unterschleißheims an das U-Bahnnetz fordert nun auch die CSU. In einem Antrag an den Stadtrat regt sie eine Busverbindung nach Feldmoching an. Vom Bahnhof Unterschleißheim aus solle der Bus mit maximal drei oder vier Stationen den U-Bahnhof in Feldmoching erreichen. Als Alternative oder weitere Ergänzung regt die CSU eine Buslinie vom Bahnhof Lohhof zum U-Bahn-Halt an der Dülferstraße an. An beiden Stationen verkehrt die U 2. Die Verbindungen sollten notfalls mit städtischen Mitteln finanziert werden, so die CSU. Abfahrt solle immer zehn Minuten versetzt zur S 1 sein, sodass ein "virtueller 10-Minuten-Takt" geschaffen werde. Mit der Maßnahme könne "das Leben der Pendler ein Stück erleichtert werden".

Zuletzt hatte bereits die FDP einen Halt von Regionalzügen in Unterschleißheim gefordert, um den Nahverkehr zu optimieren. Die S 1 als zentrale Anbindung der Stadt auf der Schiene ist zu Stoßzeiten chronisch überfüllt, zudem sind Verspätungen und Ausfälle auf der Problemstrecke notorisch. Im Sommer wird die Linie zudem sechs Wochen für Gleiserneuerungsarbeiten stillgelegt wird.