2. Mai 2018, 21:50 Uhr Unterschleißheim SPD fordert Tempo 30

Eine Tempobeschränkung auf 30 Stundenkilometer in Riedmoos hat die Unterschleißheimer SPD einmal mehr gefordert. Bei einem Bürgergespräch der Partei im Herbst in dem Stadtteil sei der Wunsch der Riedmooser "unverändert" fortbestanden, heißt es in dem vom Verkehrsreferenten der Fraktion, Thomas Breitenstein, unterzeichneten Antrag. Ein entsprechender Antrag von Anliegern am Zwerchwiesenweg liegt bereits im Rathaus. Die SPD ergänzt den Vorstoß nun um Tempo-30-Zonen in der Birkhahnstraße vom Ortseingang bis zur Kreuzung mit dem Zwerchwiesenweg und für den Hirschdamm vom Beginn der Wohnbebauung bis zum Sportgelände. Gerade hier würden "durch die Freizeiteinrichtungen viele Kinder und Jugendliche die schmale Straße ohne Radweg nutzen", heißt es in dem Antrag der SPD-Stadtratsfraktion.