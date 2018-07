5. Juli 2018, 22:00 Uhr Unterschleißheim Sommerfest am Heide-Haus

Zum Sommerfest lädt der Heideflächenverein am Sonntag, 8. Juli, ein. Um 10 Uhr können Interessierte gemeinsam zum Heide-Haus wandern oder radeln. Treffpunkt ist die U-Bahn-Haltestelle Dülferstraße. Die Teilnahme kostet neun Euro. Anmeldung zur Radtour per E-Mail (info@lbv-muenchen.de) oder telefonisch (089/200 27 06). Um 13 Uhr eröffnet Echings Bürgermeister Sebastian Thaler die Feier am Heide-Haus. Nachmittags können Besucher ein Insektenhotel für Wildbienen bauen oder Wildkräuter bestimmen lernen. Um 20 Uhr beginnt eine Naturführung zum Thema Vogelwelt in der Heide.