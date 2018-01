8. Januar 2018, 21:47 Uhr Unterschleißheim Patrick Seibert soll Junge Union führen









Die Junge Union in Unterschleißheim steht vor einem Wechsel an der Spitze: Ortsvorsitzender Jonas Kiener stellt sein Amt zur Verfügung, um seine Nachfolge bewirbt sich Patrick Seibert. Dieser hat nach Angaben des Unterschleißheimer CSU-Ortsvorsitzenden Stefan Krimmer als Jugendtrainer beim SV Lohhof "schon reichlich Vereinserfahrung". Kieners Rückzug hat private Gründe. Wie Krimmer mitteilte, will Kiener sich 2018 darauf konzentrieren, das Fachabitur und den Führerschein zu machen. Angesichts des anstehenden Wahlkampfes im Jahr 2018 habe sich Kiener deshalb zu diesem Schritt entschlossen, um nicht in einen "Konflikt zwischen seiner Zukunft und seiner ehrenamtlichen Verpflichtung" zu kommen. "Wir wissen, dass ihm dieser Entschluss nicht leicht gefallen ist. Positiv sehen wir, dass uns Jonas in einer noch zu bestimmenden Funktion im Vorstand erhalten bleiben wird", schreibt CSU-Ortsvorsitzender Krimmer.