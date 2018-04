5. April 2018, 21:54 Uhr Unterschleißheim Neue Kindertagesstätte

Im Herbst wird eine neue Kindertagesstätte in Unterschleißheim eröffnet. Hierbei handelt es sich um die Kindertageseinrichtung "Denk mit! Zwerge Unterschleißheim - Microcity" in der Konrad-Zuse-Straße 1. Die Einrichtung wird mit fünf Gruppen (Krippe, Kindergarten) betrieben. Um die Einrichtung vorzustellen, bietet der Träger eine Informationsveranstaltung in einem bereits bestehenden Haus am Donnerstag, 12. April, um 17 Uhr an. Die Veranstaltung findet im Kinderhaus "Denk mit! Zwerge Dachau - Helios Amper Kids" in der Hochstraße 27 in Dachau statt. Eltern können sich bei Interesse per E-Mail bei Stefanie Weiser von "Denk mit" anmelden (stefanie.weiser@denk-mit.de).