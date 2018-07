5. Juli 2018, 22:00 Uhr Unterschleißheim Neue Aufsichtsräte bei der Baader Bank

Bei der Hauptversammlung der Baader Bank AG in Unterschleißheim sind Georg Heni sowie Nils Niermann als neue Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden. Sie folgen auf Christoph Niemann und Karl-Ludwig Kamprath. Helmut Schreyer und Horst Schiessl bleiben dem Aufsichtsrat der Baader Bank erhalten. Schiessl wird auch künftig dem Aufsichtsgremium vorsitzen, Horst Schreyer den stellvertretenden Vorsitz übernehmen. Heni verfügt als geschäftsführender Gesellschafter der Wirtschafts-Treuhand GmbH und als Wirtschaftsprüfer über eine langjährige Expertise in der Rechnungslegung und Prüfung mittelständischer Unternehmen. Nils Niermann blickt auf eine Karriere in der Bankenbranche zurück, unter anderem bei der Bayerischen Landesbank. Ebenfalls in den Aufsichtsrat gewählt wurden zwei neue Vertreter der Arbeitnehmer: Ali Cavli ist Diplom-Informatiker und seit 1998 zugelassener Wertpapierhändler an der Frankfurter Wertpapierbörse. Er ist seit zwölf Jahren für die Baader Bank tätig. Betriebswirt Thomas Leidel ist seit 2009 bei der Baader Bank. Er ist auf Kapitalmarktforschung spezialisiert.