4. Juni 2018, 09:27 Uhr Nahversorgung in Unterschleißheim Obsthändler erweitert Sortiment

Nach der Schließung des Edeka-Marktes nimmt Köksal Turan viele Artikel des täglichen Bedarfs ins Angebot auf.

Von Wolfgang Krause

Bei der Nahversorgung in der Unterschleißheimer Stadtmitte zeichnet sich eine Verbesserung ab. Wie Zweiter Bürgermeister Stefan Krimmer (CSU) mitteilt, will Köksal Turan das Sortiment seines Ladens am Rathausplatz 4 erweitern. Krimmer regt an, dass ihn die Stadt dabei unterstützen soll.

"Außergewöhnliche Probleme erfordern außergewöhnliche Lösungen", schreibt Krimmer und berichtet, dass er in dieser Woche ein Gespräch mit Turan geführt habe, dessen Laden "Yayla Lebensmittel" gegenüber dem Einkaufszentrum IAZ bisher den meisten als Obstgeschäft bekannt sei. Turan habe sich bereit erklärt, sein Angebot zu ergänzen. Einige Dinge des täglichen Bedarfs wie Toilettenpapier, Milch, Mehl, Butter und vieles mehr habe Turan schon in sein Sortiment aufgenommen.

"Wir bekommen jeden Tag eine Lieferung, so können wir auch flexibel auf weitere Kundenwünsche reagieren", zitiert Krimmer Turan, "für spezielle Wünsche werden wir eine Liste auflegen." Eine sinnvolle Erweiterung für den Laden wäre laut Turan eine weitere Schrank-Kühleinheit. In der nächsten Hauptausschusssitzung will Krimmer deshalb vorschlagen, dass die Stadt diese gegen ein Vorschlagsrecht für Waren zur Verfügung stellt.

"Unabhängig von diesem kleinen Lichtblick für die Nahversorgung muss es absolut die oberste Priorität der Stadt sein, die schnellstmögliche Entwicklung des neuen IAZ und des Postgeländes voranzutreiben", schreibt Krimmer. In der Unterschleißheimer Stadtmitte gibt es seit der Schließung des Edeka-Marktes im IAZ keinen großen Lebensmittelladen mehr. Derzeit versorgt jeden Montag ein "rollender Supermarkt" des Roten Kreuzes Anwohner, die nicht mit dem Auto zum Einkaufen fahren können.