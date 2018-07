17. Juli 2018, 22:15 Uhr Unterschleißheim Lampionfest im Lohwald

Stimmungsvolle Beleuchtung, Musik und Essen im Freien bieten die Veranstalter des Lampionfests in Lohhof ihren Besuchern. Das Fest im Lohwald unweit der S-Bahnstation Lohhof eröffnet Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck am Freitag, 20. Juli, mit dem Anzapfen im Bierzelt um 17.30 Uhr. Anschließend spielen die Rockaholics. Am Samstag, 21. Juli, öffnet das Zelt wieder um 14 Uhr, um 15 Uhr tritt die Blaskapelle Unterschleißheim auf. Das Abendprogramm gestaltet von 19 Uhr an die Münchner Gaudiblosn. Der Eintritt ist frei.