5. April 2018, 21:54 Uhr Unterschleißheim Konzert entfällt

Geplant war der große Auftritt des Bruckner Akademie Orchesters in Unterschleißheim am Samstag, 7. April. Doch wie das Kulturamt mitteilt, muss das Konzert im Bürgerhaus Unterschleißheim "aus organisatorischen Gründen" entfallen. Wer jedoch schon Karten gekauft hat, kann sie zum späteren Zeitpunkt einlösen. Das Orchester spielt am Montag, 9. April, im Herkulessaal der Münchner Residenz. Wenn dies nicht gewünscht wird, erfolge selbstverständlich die Rückerstattung des Kartenpreises, heißt es in der Mitteilung der Stadt.