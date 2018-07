10. Juli 2018, 21:55 Uhr Unterschleißheim Jugendtreff wird nicht angenommen

Auch in einer eher entlegenen Ecke von Unterschleißheim sollte es für Jugendliche ein lockeres Angebot geben - so war das mal gedacht, als der einstige Abenteuerspielplatz am verlängerten Furtweg zum Jugendtreff am Weiher ausgestaltet wurde. Doch längst trifft sich dort niemand mehr, und was einst als Treffpunkt angelegt worden war, rostet jetzt vor sich hin, die Glasscheiben sind zerstört. "Die Anlage verfällt", klagte ein Anlieger aus der Weihersiedlung nun bei der Bürgerfragestunde im Stadtrat, "da findet schon lange nichts mehr statt".

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) räumte ein, dass der Hinweis "nicht ganz unberechtigt" sei. Die Situation des einstigen Treffpunkts sei jüngst auch Thema einer Besprechung im "Gleis 1" gewesen. Die Akzeptanz des Weihertreffs habe sich nicht so entwickelt "wie wir uns das gedacht hatten". Unter anderem war die Intention auch gewesen, dass vom städtischen Jugendparlament dort Veranstaltungen initiiert werden könnten. Jetzt soll die Situation in diesem Jugendparlament beraten und dann reagiert werden.