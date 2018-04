11. April 2018, 21:50 Uhr Unterschleißheim Heavy-Metal-Show

Dio, Ozzy, Maiden, Priest und viele andere stehen Pate für die "80s-Heavy-Metal-Show", die im Jugendzentrum Gleis 1 in Unterschleißheim stattfindet (Hollerner Weg 1). Maidenhead, das sind fünf Münchner Musiker mit langjähriger Erfahrung als ehemalige Mitglieder von Bands wie Avalon, Motörblock, Serum, ACE, X-ing, The Commandos, Godwave, Black Blitz, Kitty City Rockers und anderen. Wer live dabei sein möchte, Maidenhead spielt am Freitag, 13. April, um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 13, ermäßigt sechs Euro. Karten gibt es bei www.muenchenticket.de oder unter der Telefonnummer 089-31009 200.