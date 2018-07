16. Juli 2018, 21:48 Uhr Unterschleißheim Gedrängel in der Bezirksstraße

Pizza oder Eis unter freiem Himmel sind in der warmen Jahreszeit auch in der Bezirksstraße Attraktionen. Allerdings gab es bei der Bürgerfragestunde im Stadtrat jetzt auch Beschwerden. Speziell eine Pizzeria würde sich auf den Gehwegen so breit machen, dass Passanten kaum noch durchkämen, hieß es. Die Tische plus Pflanzkübel seien "sehr hinderlich". Dazu komme, dass auf den Gehwegen noch das Fahrradfahren freigegeben sei. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) kündigte an, die Stadtverwaltung werde die Freiraumgestaltung der Pizzeria nachmessen. Die Klage über Radler auf dem Gehweg war Wasser auf die Mühlen derjenigen im Stadtrat, die diese Freigabe seit jeher abgelehnt haben.