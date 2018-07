4. Juli 2018, 22:07 Uhr Unterschleißheim Frauentag künftig alle zwei Wochen

Stadträte finden Kompromiss für Sauna im Aquariush-Bad

Künftig ist in der neuen Saunalandschaft im Unterschleißheimer Freizeitbad Aquariush jeden zweiten Montag Damentag. Nach intensiver Debatte hat der Stadtrat damit auf Antrag der Grünen eine Neuerung der Stadtwerke korrigiert, die den bisher wöchentlichen "Ladies' Day" nur auf den Nachmittag beschränken, abends aber komplett abschaffen wollten.

Es sei "nicht sinnvoll und nicht angemessen, die mit hohen finanziellen Mitteln erweiterte Sauna einem begrenzten, kleinen Kreis von Saunagästen exklusiv offen zu halten", hatten die Stadtwerke die Beschneidung des Damentags begründet. Am Montagabend habe man 2016 im Schnitt 23 Frauen in der Sauna gezählt, an den restlichen Abenden aber im Schnitt 41 Besucher. Deshalb sollten Frauen die Sauna nur noch montags von 10 bis 16 Uhr für sich haben, alle Abende wären aber für alle offen gewesen.

Die Grünen forderten eine Rückkehr zum alten Modus. Das Angebot müsse "eine Selbstverständlichkeit sein und bleiben". Auch berufstätige Frauen, die sich aus persönlichen oder kulturellen Gründen einen separaten Saunenbetrieb wünschten, müssten das Angebot wahrnehmen können. Bei der Debatte im Stadtrat rügte Brigitte Huber (Grüne) zudem, dass die Reduzierung des Angebots ohne Votum des Werkausschusses des Stadtrats "nicht korrekt" gewesen sei.

Mit 24 zu vier Stimmen verständigte sich der Stadtrat schließlich auf eine Kompromissformel von Katharina Bednarek. Jeder erste und dritte Montag im Monat ist nun Frauen vorbehalten.