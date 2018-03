23. März 2018, 21:52 Uhr Unterschleißheim Filme zum Thema Demenz

Der Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen organisiert mehrere Wochen zum Thema Demenz, an denen sich auch das Unterschleißheimer Capitol Kino mit noch zwei Filmen beteiligt. Als nächstes läuft am Mittwoch, 28. März, 18 Uhr, der Film "Still Alice - Mein Leben ohne Gestern" und zum Abschluss dann am Mittwoch, 4. April, 17.30 Uhr, mit Dieter Hallervorden in der Hauptrolle in Til Schweigers Film "Honig im Kopf". Die Filme eröffnen jeweils ganz unterschiedliche Zugänge zum Thema Demenz. Vor jeder Vorstellung gibt es ein Glas Sekt oder Orangensaft, denn nicht nur die Informationsvermittlung, sondern auch das gemeinsame Gespräch vor und nach den Filmen soll dazu dienen, Bewusstsein zu schaffen.