4. Mai 2018, 21:49 Uhr Unterschleißheim Film über Fukushima

Warum leben Zehntausende Menschen nach dem Reaktorunfall in Fukushima weiterhin in verstrahltem Gebiet? Dieser Frage geht der Regisseur Thorsten Trimpop nach, er stellt die Menschen und ihre tiefe Verbundenheit zu ihrer Heimat vor. Seinen preisgekrönten Dokumentarfilm "Furusato - Wunde Heimat" zeigen die Grünen am Mittwoch, 9. Mai, um 20.15 Uhr im Capitol-Kino (Einlass 19.45 Uhr). Landtagskandidat Markus Büchler, der 2011 und 2013 selbst dort war, berichtet dazu aus eigener Anschauung. Eintrittskarten unter 089/18 91 19 21 oder direkt im Kino.