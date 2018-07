17. Juli 2018, 22:15 Uhr Unterschleißheim Die meisten Anlieger müssen nicht zahlen

Für den Nordteil der Südlichen Ingolstädter Straße werden laut dem neuen Rechtsgutachten keine Ausbaubeiträge fällig

Von Klaus Bachhuber, Unterschleißheim

Nach jahrelanger Hängepartie kommen nun wohl fast alle Anlieger der Südlichen Ingolstädter Straße um Beitragszahlungen für Straßenbaumaßnahmen herum. Gestützt auf ein neues Rechtsgutachten hat der Bauausschuss des Unterschleißheimer Stadtrates einstimmig die Arbeiten am Nordteil des Strecke bis Höhe Feldstraße als Ausbaumaßnahme eingestuft - und die ist seit dem Landtagsbeschluss vom Juni für Anlieger beitragsfrei. Das Teilstück zwischen Feldstraße und Münchner Ring ist erschließungskostenpflichtig, allerdings würde 2021 eine gesetzliche Verjährung greifen, wenn die Straße bis dahin nicht fertiggestellt ist.

Mit den zunächst erwarteten Abrechnungsmodalitäten wären auf die Anlieger mittlere fünfstellige Beträge zugekommen. Nun bleiben als mögliche Kostenbeteiligung für wenige Beträge in der Größenordnung um 4000 Euro. Aktuell müsse jedoch niemand seine Ersparnisse anpacken, versicherte Bürgermeister Christoph Böck (SPD): "Kein Anwohner muss vor 2020 mit irgendwelchen Bescheiden rechnen."

Unterfüttert vom massiven Abwehrkampf der Anlieger um den selbst betroffenen Freie-Wähler-Stadtrat Martin Reichart, wurde für das zweite Rechtsgutachten intensive historische Recherche betrieben, um nachzuweisen, dass die historische Ingolstädter Straße schon eine Erschließungsfunktion für die Bebauung in Lohhof erfüllt hatte. Die Straße wurde 1989 von der Bundesstraße zur Ortsstraße umgewidmet, sodass nach bisheriger Rechtsauffassung der Stadtverwaltung und laut dem ersten Rechtsgutachten der Ausbau als Erschließung abzurechnen wäre.

Mit Dokumenten aus dem Staatsarchiv, Fotografien und diversen von den Anliegern beigebrachten Indizien hat die Expertise nun klargelegt, dass die in der Rechtssprechung für eine Erschließungsfunktion erwarteten Merkmale vom Ortsschild über die Straßenentwässerung bis zur Grundstückszufahrt komplett oder entscheidend zutreffen. Das Teilstück vom Kreisel mit der Bezirksstraße bis auf Höhe des Johann-Bauer-Wegs müsse daher als erschlossen gelten und damit beitragsfrei bleiben.

Auf Nachbohren von Jürgen Radtke (Grüne) und Reichart in der Sitzung selbst verlängerte der Ausschuss das beitragsfreie Gebiet noch um vier Grundstücke bis auf Höhe der Feldstraße. Diese Parzellen lägen in der Beurteilung "in einer Grauzone", sagte Anwalt Michael Hofmann von der Kanzlei Siebeck, Hofmann, Voßen, die das Gutachten verfasst hatte. Einmütig entschied das Gremium, die verworrene Situation zugunsten der Anlieger zu interpretieren und hier auf Beiträge zu verzichten.

Dass die Anlieger südlich dieser Etappen Erschließungskosten bezahlen müssen, ist auch für die zweite Expertise komplett unzweifelhaft. Allerdings sind dann auch nur die Aufwendungen für das kurze Teilstück umzulegen, sodass sich der relevante Betrag von zunächst 2,7 Millionen Euro auf weniger als 700 000 Euro reduziert. Eine Musterberechnung im Stadtbauamt ergab einen Betrag von rund 4000 Euro für einen Anlieger. Böck sagte zu, dass jeder Betroffene im Rathaus eine Schätzrechnung für sein Grundstück einholen könne. Zudem hat der Ausschuss einstimmig festgelegt, den immer noch betroffenen Anliegern die rechtlich maximale Kulanz entgegenzubringen und ein Drittel der Summe zu erlassen. Und dann gibt es noch eine Fußnote: Wenn der Ausbau der Straße bis 2021 nicht abgeschlossen ist, gelten solche Fälle als verjährt. Derzeit ist eine Fertigstellung nicht in Sicht und der Ausschuss hat in anderem Zusammenhang bereits die Verschiebung der weiteren Arbeiten auf 2019 beschlossen.

Das vorerst gute Ende für die Anlieger nutzte Reichart zur Rüge an das Rathaus, dass diese Wendung der Stadt nur durch das intensive Beharren der Betroffenen abgetrotzt wurde. "Über 200 Stunden Ermittlungsarbeit" habe es bedurft, um Recht von der Behörde zu erhalten. Böck würdigte das Engagement, versicherte aber, dass "wir alle miteinander das Interesse gehabt haben, die Anlieger nicht über Gebühr zu belasten". Die Stadtverwaltung habe die vom ersten Gutachten vertretene Erschließungsbeteiligung in Millionenhöhe "schon auch kritisch gesehen", sagte der Bürgermeister.