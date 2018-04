17. April 2018, 21:54 Uhr Unterschleißheim Anzapf-Marathon fürs Volksfest

Brauerei-Wechsel gibt Bürgermeister Böck gleich drei Gelegenheiten zum Bieranstich

Von Klaus Bachhuber, Unterschleißheim

Ein Film über Unterschleißheim zum optischen Eindruck ist schon abgedreht. Auf die Ohren gibt's das Unterschleißheim-Lied. Und jetzt gibt es zum Schmecken und Genießen auch noch Unterschleißheimer Bier. Eigens zum Lohhofer Volksfest im Mai hat die örtliche Craft-Brauerei Crew Republic zwei neue Festbiere gebraut. Am Wochenende wurden sie als Freibier zum Vorkosten ausgeschenkt.

Für das neue eigene Unterschleißheimer Gebräu wird bei der 67. Auflage des Volksfestes erstmals während des Festes das Bier gewechselt. Nach dem Auftakt mit dem gewohnten Festbier der Brauerei Wimmer wird von Mittwoch an ein eigens kreiertes "Lohhofer Festbier" von Crew Republik zum Ausschank kommen. Bereits jetzt ist es im Handel erhältlich und gibt einen Vorgeschmack aufs Volksfest.

Das erste eigene "Lohhofer Festbier" ist ein untergäriges Märzen altbayerischer Art mit 13,3 Prozent Stammwürze und etwa 6,1 Prozent Alkoholgehalt. Als Alternative schenkt Crew Republic klassisches helles Märzenbier mit einer geplanten Stammwürze von 13,2 Prozent und einem Alkoholgehalt von ebenfalls 6,1 Prozent aus. Für den traditionellen Geschmack mit der Handschrift der jungen Brauerei wurde Wiener Malz, Münchener Malz und rotes Karamellmalz mit einer traditionellen Hopfensorte vom Bodensee kombiniert.

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) liefert der Bierwechsel während der Festwoche gleich mehrere Gelegenheiten für die beliebteste Amtshandlung jedes bayerischen Bürgermeisters, das Anzapfen. Am Samstag stach Böck bei der Brauerei Crew Republic zum Freibier an, am Freitag, 18. Mai, wird er zum Volksfestauftakt wie gewohnt das Wimmer-Bier anzapfen und am Mittwoch, 23. Mai, nach dem Wechsel dann das eigene Lohhofer Festbier fürs Festzelt.