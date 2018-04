4. April 2018, 21:48 Uhr Unterhaltung Musikalische Nacht

Auch im vergangenen Jahr hat das Hotel König Ludwig II. beim Kneipenfest mitgemacht. Damals spielte Byron (Foto) einen Hitmix aus den Vierzigern, was beim Publikum gut ankam. Diesmal wird Michael Benker dort auftreten.

Garching feiert mit vier Bands das Kneipenfest

Kneipenhüpfen in Garching heißt wieder das Motto am Samstag, 7. April. Vier Gastronomiebetriebe und vier Bands machen mit. Zwar wäre mehr möglich gewesen, aber es machen nur vier Gaststätten mit. "Schade", sagt Kulturreferent Wolfgang Windisch, der das Spektakel organisiert, "aber ich kann ja niemanden zwingen."

Das Kneipenfestival hat schon eine lange Tradition. Es soll ein wenig Farbe in die ansonsten eher einfarbigen Nächte in der Universitätsstadt bringen. Im Jahr 2000 ins Leben gerufen schlief das Festival irgendwann wieder ein, um pünktlich vom omnipräsenten Gowirich im Jubeljahr 1100 nach der Gründung Garchings wieder aufgeweckt zu werden. Seit 2015 findet es wieder statt, zur Freude vieler Bürger, die einfach den Abend mit Musik in verschiedenen Lokalitäten genießen wollen.

Diesmal mit dabei sind: Der Garchinger Augustiner, Flamm's, Hotel König Ludwig II. und das Hochbrücker "Mei Wirtshaus". Für sie hat Windisch eine Mischung aus Oldies, Country, Rock und Pop zusammengestellt. Die Band The Public tritt im Flamm's am Rathausplatz auf. Wie Windisch sagt, haben sie auch schon als Liveband bei Wolfgang Petry auf der Bühne gestanden - "und überall gespielt, wo es eine Steckdose gab", wie sie selbst schreiben. Axel Kowollik, Richard Schuster, Hannes Arkona und Jochen Becht spielen klassischen Rock.

Fußballfans, jedenfalls die mit dem blauen-Schal, kennen sicherlich Michael Benker, den Interpreten der Sechzger-Hymne "Stark wie noch nie". Er tritt im Hotel König Ludwig II (Bürgerplatz 3) auf mit Rock und Popsongs. Eine Country-Band aus dem Frankenland hat sich dagegen im Garchinger Augustiner (Freisinger Landstraße 4) angesagt. BCR wird vom Veranstalter als "eine der originellsten Country-Bands der süddeutschen Szene" angekündigt.

Mit Songs aus den Sechziger- Siebziger- und Achtzigerjahren unterhält die Band Big Bad Wolf die Zuhörer im Hochbrücker Wirtshaus (Hohe- Brücken-Straße 29). Sie spielen Lieder, die jeder kennt und die sicherlich auch zum Feiern einladen.

Die Party beginnt um 21 Uhr, die Besucher können von Lokal zu Lokal fahren oder gehen. Der Eintritt ist frei.