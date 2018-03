26. März 2018, 23:15 Uhr Unterhaching/Neubiberg Malteser bedauern "falsche Aussagen"

Die Diözesangeschäftsstelle München und Freising hat auf die Kritik der Freiwilligen Feuerwehr Unterhaching an der Spendensammelpraxis des Malteser Hilfsdiensts reagiert und in einem Schreiben Fehler bei der Werbeaktion im Landkreis München eingeräumt sowie ihr Bedauern zu diesen Vorfällen ausgedrückt. Der Diözesangeschäftsführer Christoph Friedrich und die Abteilungsleiterin Social Marketing Gabriele Rauecker gaben zu, dass es von ihren Werbebeauftragten in Neubiberg und Unterhaching "vereinzelt zu falschen Aussagen zum First Responder kam". Den betreffenden Beauftragten sei nicht klar gewesen, dass der "Einsatzradius unseres Dienstes in Taufkirchen eben nicht in die Nachbargemeinden reicht", begründen sie die Falschaussagen. Inzwischen seien die Betroffenen zu den Gesprächen befragt und nochmals geschult worden. "Es ist uns ein großes Anliegen, dass bei unserer Werbung von Fördermitgliedern die Dienste der Malteser objektiv und wahrhaftig dargestellte werden", heißt es aus der Diözesangeschäftsstelle. Die Feuerwehr hatte in einem offenen Brief den Maltesern vorgeworfen, bei Haussammlungen mit Falschaussagen, Drohungen und Angstmache zu agieren.