16. März 2018, 21:52 Uhr Unterhaching Vortrag über Coco Chanel

Im "Literarischen Salon" in der Gemeindebücherei Unterhaching berichtet die Erzählerin Gisela Landesberger am Montag, 19. März, über die Modeschöpferin Coco Chanel. Beginn der Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde stattfindet, ist um 19.30 Uhr. Gabrielle "Coco" Chanel (1883 - 1971), in einem Armenhaus in der Auvergne geboren, wird mit ihrer Mode in Paris zur Chefin eines der berühmtesten Modehäuser der Welt. Die moderne Frau der Zwanzigerjahre - berufstätig, sportlich - so verkörpert sie sich selbst in ihren stil-bildenden Modellen. Landesberger berichtet über Coco Chanels facettenreiches Leben, über den Duft Chanel Nr.5, aber auch von ihrer Haltung während der deutschen Besatzung im Paris der Vierzigerjahre. Der Eintritt kostet acht Euro.