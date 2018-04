27. April 2018, 22:00 Uhr Unterhaching Viele Schauplätze

Musik und Literatur in Unterhaching

In der Sportwelt ist Unterhaching dank seiner Fußballer, Volleyballer und Turner überregional bekannt, aber die zweitgrößte Kommune des Landkreises hat auch kulturell jede Menge zu bieten. Am Freitagabend bereits präsentierte die B&M Dance Company im Kubiz ihr Programm "Nachtfragmente". Und an diesem Wochenende ballen sich für Liebhaber von Musik und Literatur die Angebote. An diesem Samstag, 28. April, haben Literaturfreunde die Gelegenheit, zahlreichen prominenten und spannenden Autoren bei der 14. Unterhachinger Lesenacht von 19 Uhr bis Mitternacht zu begegnen: Hans Pleschinski, Olga Mannheimer, Jan Fleischhauer und viele andere werden bei ihren Lesungen im Kubiz, in der Gemeindebücherei und anderen Schauplätzen das Publikum wohl gut unterhalten. Am Sonntag, 29. April, erklingt dann das wunderbare Konzert für Flöte und Harfe von Wolfgang Amadeus Mozart und die Siebte Sinfonie, die "Unvollendete", von Franz Schubert im Kubiz. Es spielt das Ensemble des Akademischen Orchesterverbands unter Leitung von Alois Rottenaicher. Solistinnen sind Johanna Keupp-Kosbahn, Flöte, und Irmgard Gorzawski, Harfe, Beginn 19 Uhr. Karten gibt es im Kubiz (089/66 555 316) oder online über Reservix respektive MünchenTicket.