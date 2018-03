18. März 2018, 22:00 Uhr Unterhaching So laut und schön wie möglich

Kindermusical

Unterhaching - Das Volkslied von der Vogelhochzeit diente schon in der Vergangenheit etlichen Komponisten wie Mozart, Schubert, Johann Strauß, Brahms oder Carl Orff als Vorlage. Im Jahr 1977 schrieb der für die Produktion von Kinderliedern bekannte Sänger Rolf Zuckowski das Singspiel "Rolfs Vogelhochzeit", das nun die Grundlage für die Aufführung des musikalischen Märchens "Die Vogelhochzeit" der Kinder des Kindergartens Regenbogen und eines Ensembles der Musikschule Unterhaching bildet. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein Vogelmännchen, das schon seit einiger Zeit allein durch die Welt fliegt und sich nach einer Partnerin sehnt. Um der Einsamkeit zu entgehen, beschließt es, so laut und schön wie möglich zu singen und auf diese Weise ein Vogelweibchen anzulocken. Ob ihm das gelingt, kann man an diesem Mittwoch, 21. März, im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching erfahren. Das von Monika Beck und Erzieherinnen des Kindergartens Regenbogen inszenierte Musiktheater beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.