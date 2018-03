23. März 2018, 21:52 Uhr Unterhaching Richtiger Obstbaumschnitt

Jetzt ist eine gute Zeit, um Apfel-, Birnen- und Zwetschgenbäume zu beschneiden () Doch oft fehlen Freizeitgärtnern die Fachkenntnisse für den richtigen Schnitt an Obstbäumen. Ein fachgerechter Schnitt fördert die Blütenbildung und somit auch die folgende Ernte. Im Klostergarten in Unterhaching an der Biberger Straße 12 bis 16, Eingang Marxhof, kann man am Samstag, 7. April, von 14 Uhr an einen zweistündigen Kurs dazu absolvieren. Die Teilnehmer lernen dabei, ihre eigenen Bäume zu schneiden. Der Kurs ist kostenlos und wird von Werner Reindl geleitet. Teilnehmer sollen ihre Scheren mitbringen, um das Erlernte gleich auszuprobieren.