13. April 2018, 22:07 Uhr Unterhaching Rathausstraße gesperrt

Die Schilder stehen schon, die Bauarbeiten beginnen am Montag. Von 16. April an saniert die Gemeinde Unterhaching die Rathausstraße zwischen Münchner Straße und Wallbergstraße. Dazu wird drei Wochen lang die Verkehrsführung geändert. Im betroffenen Abschnitt gilt dann eine Einbahnregelung, die Rathausstraße wird nur in Richtung Münchner Straße befahrbar sein. Die Einmündungen in die Zugspitz- und Isartalstraße werden gesperrt. Beide Straßen können über den Pittinger Platz, die Liebig- und die Karwendelstraße angefahren werden. Zudem wird der Verbindungsweg zwischen Zugspitz- und Isartalstraße für Autos geöffnet. Die Zufahrten zu den Anliegergrundstücken werden während der Asphaltierungsarbeiten für einen Tag gesperrt. Die Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen. Die Müllentsorgung kann stattfinden.