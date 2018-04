10. April 2018, 22:08 Uhr Unterhaching Radler im Kreisel angefahren

Im Kreisel in der Leipziger Straße/Ecke Witneystraße in Unterhaching hat ein 46-jähriger Autofahrer am Montagabend einen Radfahrer angefahren und verletzt. Der 26-Jährige war gegen 21.45 Uhr mit seinem Fahrrad innerhalb des Kreisels unterwegs, als der Unterhachinger mit seinem Auto hinter dem Radler in den Kreisverkehr einfuhr. Bei der Durchfahrt übersah er offenbar den Radfahrer, obwohl dieser sein Licht angeschaltet hatte. Er fuhr ihm frontal ins Hinterrad, sodass der Mann stürzte und sich den Oberschenkel brach.