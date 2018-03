22. März 2018, 22:00 Uhr Unterhaching Pilze aus dem Garten

Jeder mag Pilze - viele suchen sie im Wald. Doch wer sie selbst anbaut, handelt ökologisch und ist auch sonst auf der sicheren Seite. Friederike Mugele, Kreisfachberaterin im Landratsamt, gibt am Dienstag, 3. April, 19.30 Uhr, im Pfarrheim St. Alto an der Max-Planck-Straße Tipps, welche Pilze sich zum Anbau eignen. Die Teilnahme an dem Vortrag der Volkshochschule ist kostenlos.