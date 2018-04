29. April 2018, 22:04 Uhr Unterhaching ÖDP wählt neuen Vorstand

Die ÖDP nutzt ihre Kreishauptversammlung am Donnerstag, 3. Mai, um ihre Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl in Unterhaching vorzustellen. Bei dem Treffen im Wirtshaus Althaching am Rathausplatz wird auch der Kreisvorstand neu gewählt. Beginn ist um 19 Uhr.