12. April 2018, 22:07 Uhr Unterhaching Neues von der Buchmesse

Die Leipziger Buchmesse liegt erst kurz zurück, die Buchgeschäfte quellen über vor Neuerscheinungen. Die Volkshochschule und die Gemeindebücherei in Unterhaching nehmen sich deshalb am Montag, 16. April, einen Abend Zeit, um in gemütlicher Runde interessante neue Bücher vorzustellen, aber auch Lieblingsbücher zu empfehlen. Gelesen und gestöbert wird in der Bücherei, Rathausplatz 11, von 19 bis 20.30 Uhr. Karten zu sechs Euro gibt es an der Abendkasse.