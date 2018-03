15. März 2018, 21:50 Uhr Unterhaching Musikalisches Märchen

Ein Vogelmännchen, das nicht mehr alleine sein will, singt so laut und schön, wie es nur kann. Lockt es damit ein Vogelweibchen an? Kinder des Kindergartens Regenbogen bringen am Mittwoch, 21. März, das musikalische Märchen "die Vogelhochzeit" zum klingen. Beginn ist um 17 Uhr im Kubiz-Saal, begleitet und unterstützt wird das Konzert von einem kleinen Ensemble aus Schülern der Musikschule Unterhaching. Der Eintritt ist frei.