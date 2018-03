13. März 2018, 21:59 Uhr Unterhaching Musik und Tanz im Kubiz

"Musik, die bewegt"

lautet das Motto des Konzerts der Musikschule Unterhaching aus dem Fachbereich Klavier am Montag, 19. März, im Kubiz unter der Leitung von Maryam Sedghi. Einige Stücke werden tänzerisch von Ballettschülerinnen von Simone Erbeck umgesetzt. Von 19 Uhr an erklingen Melodien von Claude Debussy über "City of Stars" aus dem Musical "Lalaland" bis hin zu "Over the Rainbow". Der Eintritt ist frei.