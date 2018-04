19. April 2018, 21:58 Uhr Unterhaching Kita-Catering wird neu ausgeschrieben

Die Gemeinde Unterhaching will das Catering für die Verpflegung in ihren Kindergärten früher als ursprünglich geplant neu ausschreiben. Wie Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch mitteilte, soll bereits in diesem Jahr und nicht erst 2019 der Auftrag neu vergeben werden. Zuletzt war die Gemeinde unter Druck geraten, weil in den beiden Einrichtungen "Sternschnuppe" und "Villa Farbenfroh" 54 Kinder sowie zwei Erzieherinnen plötzlich an extremer Übelkeit und Durchfall erkrankt waren. Bislang konnte das Gesundheitsamt allerdings anhand der genommenen Lebensmittel- und Stuhlproben noch keinen Zusammenhang zwischen den Symptomen und dem gelieferten Mittagessen herstellen. Hauptamtsleiter Thomas Portenlänger sagte in der Sitzung, es würden nun zusätzlich noch Proben von den Fahrern des Caterers genommen.