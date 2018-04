2. April 2018, 21:54 Uhr Unterhaching Hilfe für die Tafel

Die Not ist auch im so reichen Landkreis München zuhause. Linderung für Menschen, die Hilfe benötigen, schaffen die unzähligen Tafeln im Landkreis. Und diese benötigen auch Unterstützung. Daher bittet der Arbeitskreis "Eine Gemeinde - Eine Welt" der Lokalen Agenda 21 in Unterhaching bereits zum dritten Mal um Lebensmittelspenden für den Hachinger Tisch. Gesammelt werden ausschließlich haltbare Lebensmittel wie gemahlener Kaffee, schwarzer Tee, Reis, Milchreis und Nudeln. Außerdem Waschmittel und Shampoo. Diese lebensnotwendigen Dinge werden von den Geschäften, die den Hachinger Tisch mit frischen Lebensmitteln versorgen, nicht abgegeben. Die Sammlung findet am Mittwoch, 18. April, von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18.00 Uhr im Unterhachinger Treffpunkt im Ortszentrum, Hofmarkweg 12, statt.