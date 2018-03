16. März 2018, 21:52 Uhr Unterhaching Heilsame Klänge für alte Gesellen

Dass alte Menschen aus der Gesellschaft aussortiert werden, sobald sie den alltäglichen Anforderungen des Arbeitslebens nicht mehr gerecht werden, darum geht es schon in dem Grimmschen Märchen "Die Bremer Stadtmusikanten". Als Esel, Hund, Katze und Hahn dem Leistungsanspruch ihrer Herrschaft nicht mehr genügen, bleibt den in die Jahre gekommenen Gesellen nichts anderes übrig als abzuhauen, um dem frühzeitigen Tod zu entrinnen. Schließlich ist es die Musik, die es den geschundenen Tieren ermöglicht, sich mit ihrem Schicksal zu versöhnen. Zu Gehör gebracht werden die heilsamen Klänge an diesem Sonntag, 18. März, im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching. Dort präsentiert das vierköpfige Ensemble "Percussion Posaune Leipzig" von 17 Uhr an "Die Bremer Stadtmusikanten" als Familienkonzert in zehn musikalischen Episoden. Geschrieben hat dieses Arrangement für drei Posaunen und Schlagzeug der Berliner Komponist Frank Schwemmer. Die Veranstaltung ist geeignet für Kinder von fünf Jahren an und ihre Eltern. Karten gibt es im Kubiz, ☎ 66 55 53 16, in der Gemeindebücherei, Rathausplatz 11, ☎ 66 55 14 40, bei München Ticket oder bei Reservix.