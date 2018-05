2. Mai 2018, 21:50 Uhr Unterhaching Geschichten für den Hörpfad

Der Unterhachinger Hörpfad wird erweitert. Das Projekt "Unterhaching hören" der Volkshochschule (VHS) in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk startet am Samstag, 5. Mai, mit einem Workshop im Kubiz in eine neue Runde. Von 10 bis 16 Uhr können im Raum 222 die Teilnehmern lernen, Geschichten aus und über Unterhaching zu vertonen. Zehn Stationen gibt es bereits seit dem ersten Workshop im März. Unterrichtet und begleitet werden die Teilnehmer von der Journalistin Alexandra Hessler. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt die VHS online unter www.vhs-unterhaching.de oder telefonisch unter 089/66547610 entgegen.