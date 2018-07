9. Juli 2018, 22:05 Uhr Unterhaching Fledermäuse beobachten

Sobald die Dämmerung einsetzt, erwachen Fledermäuse und gehen auf die Jagd. Wer das beobachten möchte, bekommt am Freitag, 13. Juli, am Nordufer des Sees im Ortspark Unterhaching Gelegenheit dazu. Von 20.15 Uhr bis 22 Uhr bietet der Bund Naturschutz dort eine Fledermaus-Exkursion an. Die Teilnehmer hören dank eines Bat-Detektors die Ultraschalltöne der Fledermäuse. Treffpunkt ist der Parkplatz am Sportpark.