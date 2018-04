6. April 2018, 22:01 Uhr Unterhaching Fest der Begegnung

Der Treffpunkt der Lokalen Agenda 21 lädt am Samstag, 21. April, zusammen mit dem Helferkreis Asyl, zum Fest der Begegnung ein. Von 14 bis 18 Uhr erwartet in der Hachinga-Halle die Besucher ein buntes Programm. Um das Fest kulinarisch zu bereichern benötigen die Organisatoren auch diesmal die Unterstützung der Unterhachinger. Wer Lust hat, eine Speise für das Buffet beizusteuern, der setze sich mit Susanne Herrmann in Verbindung; und zwar unter der Telefonnummer 0157/59 05 53 47, Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr.