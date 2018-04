4. April 2018, 21:48 Uhr Unterhaching Ein Wunder

Der Glaube an Wunder kann etwas sehr Beruhigendes an sich haben. Am Dienstag, 10. April, zeigt das Unterhachinger Kubiz in der Jahnstraße 1 von 20 Uhr an den berührenden Film "Wunder", der die Geschichte eines außergewöhnlichen Jungen erzählt, dessen Gesicht durch einen Gendefekt entstellt ist. In den Hauptrollen: Julia Roberts, Jacob Tremblay und Owen Wilson. Der Film hat keine Altersbeschränkung, Eintritt sechs Euro.