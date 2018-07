10. Juli 2018, 21:55 Uhr Unterhaching Ballspielen in der Freizeit

Der TSV Unterhaching hat ein neues Angebot für Freizeitsportler, die nur zum Spaß oder aus Fitnessgründen die Sporthalle aufsuchen wollen. Wer Basketball oder Volleyball spielen möchte, kann dies ab sofort jeden Mittwoch von 21 Uhr bis 22 Uhr in der Hachinga-Halle in der Grünauer Allee 6 in Unterhaching tun. Willkommen sind alle begeisterten Ballsportler und Ballsportlerinnen, die ohne Bindung an Mannschaften und Spielbetriebe gerne zusammen spielen möchten. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Wer zudem noch etwas für seine Gesundheit tun möchte, der kann sich vor dem Ballspielen von 20 Uhr bis 21 Uhr bei der Fitnessgymnastik aufwärmen. Für TSV-Mitglieder ist dieses Angebot kostenfrei, Nichtmitglieder können mit einer Schnupperkarte für fünf Euro die Gymnastikstunde wie auch das Ballspielen ausprobieren. Die Schnupperkarten sind in der Halle erhältlich.