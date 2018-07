12. Juli 2018, 23:39 Uhr Unterhaching Aufstieg in die Landesliga

Die Stockschützen vom EC Parksee Unterhaching Herren II sind in die Landesliga aufgestiegen. Bei der diesjährigen Bezirks-Oberliga-Meisterschaft zeigten sie eine starke Leistung. Mit Platz 1 in der Vorrunde mit 20:6 Punkten legten sie einen starken Auftakt hin. Bei der Rückrunde zeigten Erwin Stanglmeier, Siegfried Gratzer, Stephan Zetterer, Helmut Leinthaler und Kurt Kufner zwischenzeitlich Nerven, aber am Schluss lagen sie mit 32:16 Punkten auf Rang 2. Dadurch steigen sie mit dem Sieger EC Planegg-Geisenbrunn in die Landesliga auf.