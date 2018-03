30. März 2018, 22:03 Uhr Unterhaching Abstecher an die Isar

Von Unterhaching nach Hinterbrühl

Kaum sind die ersten Sonnenstrahlen unterwegs, rührt sich was im Perlacher Forst. Plant man statt einer Runde durch den Wald einen ausgedehnten, etwa zehn Kilometer langen Spaziergang, so empfiehlt sich ein Abstecher vom Perlacher Forst an die Isar. Dazu durchquert man den Wald von Unterhaching aus geradeaus bis nach Harlaching. Start ist am S-Bahnhof, von dort gelangt man durch den Unterhachinger Ortspark entlang der Felder und der Isartalstraße an den Waldrand. Unter der Giesinger Autobahn, der A 995, hindurch geht es Richtungs Perlacher Mugl. Eine Erhebung, die mit dem Aushubmaterial beim Bau des McGraw-Grabens entstand. 1970 hatte man so zwei Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg überschüttet. Heute ist der Perlacher Mugl ein überwucherter Hügel mit Aussichtsplattform, von der aus man bei gutem Wetter einen wunderbaren Alpenblick hat. Mit oder ohne Abstecher auf Unterhachings höchsten Berg (26 Meter) geht es weiter Richtung Harlaching, von wo aus man über einen Pfad zur Tramhaltestelle Menterschwaige und weiter zum Isarhochufer spaziert. Steil hinunter geht es zum Uferweg und nach Norden weiter bis zur Marienklause. Hier überquert man die Isar und den Kanal, biegt nach Süden ab und kann noch eine Runde um den Hinterbrühler See drehen.

Start: Bahnhof Unterhaching, Ziel: Hinterbrühl, Bushaltestelle, eventuell Verlängerung zur U-Bahn Thalkirchen; Dauer: 2 1/2 Stunden