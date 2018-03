21. März 2018, 21:58 Uhr Unterföhringer Moos Die Zäune müssen weg

Grundeigentümer im Unterföhringer Moos müssen ihre Umfriedungen im Außenbereich entfernen. Das Landratsamt und die Gemeinde befürchten eine Splittersiedlung. Der Bürgermeister versteht die Wut der Betroffenen

Von Sabine Wejsada, Unterföhring

Am Ende der Sitzung gab es kein Halten mehr: Nachdem der Bauausschuss des Unterföhringer Gemeinderats am Dienstagabend die Anordnung des Landratsamtes bestätigt hatte, die unzulässig errichteten Zäune um sieben Grundstücke im Moos südlich der Kreisstraße M 3 direkt an der Münchner Stadtgrenze unverzüglich zu entfernen, fingen einige der anwesenden Grundstückseigentümer lauthals zu schimpfen an.

Das sei doch eine Unverschämtheit, dass die Einfriedungen unter Androhung eines Zwangsgeldes abgebaut werden müssten, rief einer der Zuhörer in Richtung Ratstisch in der Mitte des Saales. Seit Jahrzehnten hätten die Zäune niemanden interessiert, nun würden sie als Schwarzbauten gebrandmarkt. "Das ist eine Sauerei", schleuderte Franz Mauritz, 76, den Lokalpolitikern entgegen und handelte sich sogleich eine Maßregelung durch Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft, PWU) ein.

Auf dem Gelände bauen die Familien teils Gemüse und Kräuter an, teils haben sie Obstbäume dort stehen. (Foto: Privat)

Franz Mauritz und sein Bruder Otto gehören zu den 13 Betroffenen, die im Januar Post vom Landratsamt bekamen. Die Kreisbehörde forderte darin die Grundstücksbesitzer auf, die ohne vorherige Genehmigung aufgestellten Zäune zu beseitigen. Begründet wird dies damit, dass der Außenbereich grundsätzlich von Bebauung freizuhalten und zu schonen sei, heißt es in dem Schreiben des Landratsamtes. Bauliche Anlagen - und darum handelt es sich bei Zäunen oder Unterständen für Werkzeug und Gartengeräte - könnten im Außenbereich nur dann errichtet werden, "soweit diese einem privilegierten Land- oder Forstwirtschaftsbetrieb beziehungsweise einer Erwerbsgärtnerei dienen". Die Einfriedung der Grundstücke widerspreche dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Unterföhring. In dem sei das Gebiet im Moos als Fläche für die Landwirtschaft deklariert. Dort befürchtet man auch "die Entstehung und Verfestigung einer Splittersiedlung", sollten die Einfriedungen und Schuppen stehen bleiben, so das Landratsamt.

Die Zäune dienten als Schutz vor Hunden und Spaziergängern, sagen die Grundeigentümer. (Foto: Privat)

Der Unterföhringer Bauausschuss hat sich der Auffassung des Landratsamtes umfänglich angeschlossen: "Man muss als Gemeindeverwaltung reagieren, weil wir uns vor der Rechtsaufsicht rechtfertigen müssen", sagte Bürgermeister Kemmelmeyer. Er könne den Unmut der Grundbesitzer "rein menschlich verstehen", dennoch habe sich jeder an bestehendes Recht zu halten - "auch wenn es sich nicht um einen gravierenden Einschnitt im Außenbereich handelt". Offenbar haben die Zäune über Jahrzehnte hinweg niemanden gestört. Erst durch Hinweise von Jägern an Gemeinde und Landratsamt ist die Sache ins Rollen gekommen. Die Familie Mauritz bewirtschaftet ein 3000 Quadratmeter großes Grundstück im Moos voller Obstbäume. Eine andere Familie, die anonym bleiben will, baut Kräuter sowie Gemüse an und hat ebenfalls Obstbäume. Eine Umzäunung habe man nur wegen der vielen Hunde und Spaziergänger errichtet, sagte der Sohn der Grundbesitzerin. Er sei sehr enttäuscht, schließlich habe man vor geraumer Zeit den Kontakt mit der Gemeinde gesucht und schon ein Stück Zaun entfernt. "Anstatt hier den Betroffenen zu helfen, zog sich der Ausschuss, allen voran der Bürgermeister, hinter die Paragrafen zurück." Jetzt werde man beim Landratsamt einen Aufschub erbitten, denn der Zaun sei mit der Hecke verwachsen. Laut Naturschutzgesetz ist es nämlich verboten, Bäume und Gehölze zwischen 1. März und 30. September umzuschneiden.