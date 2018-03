16. März 2018, 21:52 Uhr Unterföhring Seniorenheim sieht sich auf gutem Weg

Zu den Vorwürfen des Unterföhringer Seniorenbeirats, es habe Missstände im Seniorenzentrum gegeben, hat nun auch der Geschäftsführer Bernd Meurer Stellung bezogen. Er räumt ein, dass es "im Jahr 2017 Probleme in unserer Einrichtung gab". Doch das Heim habe bereits Konsequenzen gezogen. Meurer teilte mit: "Wir haben die gesamte Führungsmannschaft ersetzt, zudem mussten wir mehrere Pflegekräfte austauschen." Die Einrichtung habe damit ihre hohe Pflege-Qualität zurückgewonnen, was er an drei Punkten festmacht. So habe der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) im Juni 2017 für die Pflege die Note 1,5 vergeben und für die Hygiene die Note 1,0. Zudem liege die Fachkräftequote mit 58 Prozent über der vorgeschrieben von 50 Prozent. Außerdem beschäftige das Seniorenzentrum fünf Mitarbeiter mehr als der Pflegeschlüssel in Bayern vorschreibt. "Wir bedauern, dass wir unsere Bewohner nicht in allen Fällen so versorgen konnten, wie sie das erwarten durften und versichern, dass wir alles daran setzen werden, dass unsere Heimbewohner sich in Zukunft wieder wohl und zufrieden fühlen können", verspricht Meurer.